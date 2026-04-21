「強い決意を感じますね」そう語るのは、芸能プロ関係者だ。モデル・女優の三吉彩花（29）の“タトゥー”が波紋を広げている。発端は、三吉が20日までに自身のインスタグラムに投稿した複数枚の写真だった。「三吉さんは、ハイジュエリーブランド『ブシュロン』を身に着け、背中が開いた黒いドレス姿の写真を投稿したのですが、そのざっくり見えた背中には大きなタトゥーが刻まれていたんです。腰から背中の中央、そして肩までと広