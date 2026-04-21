骨格から好印象を設計する印象設計専門家・池田曜央子（いけだ・ようこ）です。元建築士という経歴を活かし、感覚やセンスに頼らず理論で似合わせるメイクや外見づくりを研究し、SNSやレッスンなどを通して提案しています。当スクールでは50代を中心とした大人世代の生徒さんが多いのですが、よく聞くお悩みのひとつが“まぶたのたるみ”について。「目ヂカラが弱くなった」「眠そうに見える」など見た目の悩みから、「視界が狭く