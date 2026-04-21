「VIVE Eagle」 HTC NIPPONはスピーカーとカメラ、HTC独自の音声アシスタント「VIVE AI」を搭載したスマートグラス「VIVE Eagle」を4月24日に発売する。価格はサングラスレンズ・クリアレンズモデルが82,500円、調光レンズモデルが98,000円。 カラーバリエーションは4種類 フレームの横幅138mmのMサイズ、144.5mmのLサイズの2サイズ展開で、カラーバリエーションはMサ