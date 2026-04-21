何歳になっても元気に活動するために必要なのは、筋肉です。なかでも「歩く」のに不可欠な大腰筋と背中を鍛えて、生涯アクティブに過ごしましょう （イラスト：末続あけみ取材・文・構成：島田ゆかり）【図解】大腰筋はどの部分？* * * * * * *寝たきり対策に大切なのは、大腰筋日本は世界一の長寿国。それ自体は喜ばしいことですが、なかには寝たきり状態の人もいるのが現実です。「年を重ねても、いかに自分の足で歩き続けられ