内閣広報官の公式X（旧Twitter）は6月2日に投稿を更新。「中の人」をより明確にするためアカウント名を変更したことを報告しました。【投稿】アカウント名変更を報告「こんなんが行政府の広報を担うのか…」同アカウントは「『中の人』をより明確にするため、アカウント名を変更しました。その上で、今後も、内閣広報官が総理の近くから見る総理の姿などを、色々な投稿を試しながら、より柔軟にタイムリーに発信を行ってまいります