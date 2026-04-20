今週２６日に香港でＪＲＡ海外馬券発売対象のチャンピオンズデー（シャティン競馬場）が行われ、Ｇ１・３競走に出走する日本調教馬６頭が出走する。日本調教馬の香港表記は以下の通り。◆チェアマンズスプリントプライズサトノレーヴ（里見夢境）◆チャンピオンズマイルジャンタルマンタル（遠觀天象）シュトラウス（一束芳花）◆クイーンエリザベス２世Ｃマスカレードボール（蒙面舞會）ジョバンニ（