滝のような白藤 西之瀧(香川･小豆島町) 香川県小豆島のお寺で、滝のように咲く白藤が満開となっています。 （西之瀧 院代／小林龍應さん）「本当に滝のように見えるので（見た人は）驚かれます。満開になってから非常に強い、いい香りがします」 岩の間から崖をつたって滝のように白い花が咲き誇っています。 標高約500m、小豆島霊場第42番札所、西之瀧の本堂の横で満開を迎えている白藤です。 樹齢300年と