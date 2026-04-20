東京都、埼玉県、千葉県にあるスーパーマーケット「スーパーベルクス」は、週ごとにチラシを掲載しています。最新のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。チラシの売り出し期間は、2026年4月18日から24日までです。レタスは1玉106円ベルクスといえば、日替わりセール。20日以降の注目商品を紹介します。20日（月）は、パスタ・ミラノのショートパスタ「ペンネ サン・マッテオ」（500g・106円）がお得。また、16時