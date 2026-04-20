【ベルクス最新チラシ】ショートパスタ106円、ピーマン95円！今週も衝撃価格...。《4月24日まで》

東京都、埼玉県、千葉県にあるスーパーマーケット「スーパーベルクス」は、週ごとにチラシを掲載しています。

最新のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。

チラシの売り出し期間は、2026年4月18日から24日までです。

レタスは1玉106円

ベルクスといえば、日替わりセール。20日以降の注目商品を紹介します。

20日（月）は、パスタ・ミラノのショートパスタ「ペンネ サン・マッテオ」（500g・106円）がお得。また、16時からのタイムサービスには「八ヶ岳牛乳のかに入りクリームコロッケ」（3コ入・313円）が登場します。

21日（火）の注目は、宮崎県産などの「ピーマン」（1袋・95円）。先着200人、1家族2袋限りです。また、令和7年産の「新潟県産こしいぶき」（5kg）は3229円。こちらも数量限定、1家族2点限りです。GW前にお米を補充したい人はお見逃しなく。

22日（水）は、茨城県産などの「レタス」が1玉・106円。こちらも先着200人、1家族1玉限りです。

23日（木）は、国産の「若鶏ムネ肉」が100gあたり85円とお買い得。また、茨城県産の「長ねぎ」（2本入）は106円です。長ねぎは先着200人、1家族1束限りの購入制限があります。

24日（金）は、茨城県産などの「ほうれん草」が1袋・106円。先着200人、1家族1袋限りです。

今週もベルクスはお得な商品が盛りだくさん。気になる人は、店頭やチラシをチェックしてみて。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）