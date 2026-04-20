【モデルプレス＝2026/04/20】ONE OK ROCKのボーカル・Takaが4月20日、自身のInstagramを更新。豪華メンバーとの写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】「AIみたい」ワンオクTakaら豪華芸能人が駅に集結◆Takaの誕生日に豪華芸能人が集結4月17日の38歳の誕生日を迎えたTaka。投稿では「誕生日を祝ってもらいました。38歳です」と報告し、俳優の佐藤健、三浦翔平、女優の吉高由里子、お笑いコンビ・千鳥のノブ、芸人の天竺川