琵琶湖マリオットホテルでは、2026年5月31日まで《OHMI Cuisine Buffet Dinner》を開催しています。近江牛やスジエビ、コアユなど地元の恵みをふんだんに取り入れ、滋賀の魅力を県外にも発信したいという想いが込められたディナーブッフェ。洗練された技法で春を表現した多彩な料理と、選べるメインディッシュを組み合わせた贅沢なスタイルで、特別な夜を彩ります。春薫る滋賀の旬を、心ゆくまでご堪能ください。 滋賀の息