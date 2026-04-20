【琵琶湖マリオットホテル】絶景と滋賀の恵みを堪能。春の近江を味わう贅沢ディナーブッフェ

琵琶湖マリオットホテルでは、2026年5月31日まで《OHMI Cuisine Buffet Dinner》を開催しています。近江牛やスジエビ、コアユなど地元の恵みをふんだんに取り入れ、滋賀の魅力を県外にも発信したいという想いが込められたディナーブッフェ。洗練された技法で春を表現した多彩な料理と、選べるメインディッシュを組み合わせた贅沢なスタイルで、特別な夜を彩ります。春薫る滋賀の旬を、心ゆくまでご堪能ください。

滋賀の息吹を感じるメインディッシュ。選べる愉しみとともに



今回のディナーブッフェでは、多彩な料理とともに、お好みのメインディッシュを1種類選べる贅沢なスタイルを用意。近江の豊かな食材を主役に、洗練された技法で仕上げた地元の魅力を堪能できる品々がそろいます。

《メインディッシュ》

・近江鶏もも肉のバロンティーヌ

・マグロのレアカツ

・鰆のグリル

・牛もも肉のコートレット

・滋賀のサーフ＆ターフ

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マグロのレアカツ わさび香るバターとバジルのソース





瑞々しいマグロに緑色のバジルソースが映える美しい一皿。

華やかな旨みの強い厚みのあるマグロがカリカリの衣をまとい、爽やかなワサビの風味が香るバターとバジルのソースでいただく贅沢な味わいです。

近江鶏もも肉のバロンティーヌ 粒マスタードのフォンドボーソース

菜の花やにんじんの野菜のあまみとしっとりとした近江鶏の旨みが合わさった一皿。

付け合わせのマッシュポテトや彩りの良い旬の野菜が、鶏もも肉の美味しさをより一層引き立てています。粒マスタードのフォンドボーソースと共にご堪能ください。

牛もも肉のコートレット 滋賀のサーフ＆ターフ えび豆のソース





外はサクッと香ばしく、中はジューシーに仕上げた美しい一皿。 牛もも肉で海老と帆立を包み込み、丁寧に揚げたサーフ＆ターフは、お肉の旨みと魚介の豊かな風味が重なり合います。

滋賀の郷土料理である「えび豆」を贅沢に用いた特製ソースが、素材の良さをいっそう引き立てる至福の味わい。異なる食感と香りが調和する、滋賀の魅力を詰め込んだおすすめの料理です。

小アユのエスカベッシュ

琵琶湖の恵みである小アユを、ほどよい酸味でさっぱりと仕上げた美しい一皿。

南蛮漬けのように親しみやすい味わいながら、小アユ特有の繊細な風味と彩り豊かな野菜が調和する、爽やかな美味しさが広がるお料理です。

滋賀の豊かな恵みを味わう、彩り豊かな温菜の数々



《スジエビ香る春巻き》

滋賀県産の「スジエビ」をペースト状にし、贅沢に使用した一品。パリッとした軽快な皮の中から、エビの香ばしい風味と旨みが口いっぱいに広がります。スナック感覚で楽しみながらも、滋賀の豊かな恵みをしっかりと感じられる春巻きです。

《近江牛入りプチクロケット》

日本三代和牛の一つ「近江牛」を使用した、可愛らしいサイズのクロケット。サクッときめ細やかな衣の中には、お肉の甘みとジャガイモのホクホク感が詰まっています。

近江の清酒 蓮子鯛のアクアパッツァ

滋賀の地酒（清酒）を贅沢に使用し、蓮子鯛をふっくらと煮上げた滋味深い一皿。 鯛から溢れ出る濃厚な旨みが、ズッキーニやパプリカといった色鮮やかな春野菜にしっかりとしみ込んでいます。

魚介と野菜、そして清酒のコクが調和した絶品スープは、ぜひバゲット（パン）を浸して最後の一滴までその美味しさをご堪能ください。

浅柄野のパンと湖魚のチチニエリ



軽井沢の名店として知られる「浅野屋」のパンをベースに、滋賀ならではの素材を掛け合わせた特別な一品。バゲットの上には、滋賀の湖魚である「ウロリ」を贅沢にのせて焼き上げています。

イタリア料理の「チチニエリ（シラスを用いたピザ）」から着想を得たスタイルで、香ばしく焼き上がったパンの食感と、湖魚の凝縮された旨みが絶妙に調和した、ここだけでしか味わえない贅沢な美味しさです。

滋賀の銘茶と特産品が奏でる、至福のスイーツ



《土山抹茶モンブラン》

滋賀の名産「土山抹茶」のクリームと和栗のムースを合わせた一品。濃厚な抹茶の香りが、栗の優しい甘さを引き立てます。

《和紅茶のクレームブリュレ》

滋賀県産の和紅茶を使用した、香り高いブリュレ。和紅茶特有のほのかな苦みと、とろけるような甘さが絶妙に重なり合う大人な味わいです。

《ジャンボレモンのパンナコッタ》

希少な「ジャンボレモン」の爽やかな酸味を活かした一品。クリーミーなパンナコッタとレモンの香りが、食後にぴったりの爽快感を運びます。

《朝宮ほうじ茶のチーズケーキ》

日本最古の茶産地とも言われる「朝宮ほうじ茶」を練り込んだ一品。ほうじ茶の香ばしさと、チーズのコクが調和した深みのある味わいです。

アイスクリーム＆カスタマイズ・スイーツ



アイスクリームを「モナカ」に挟んだり、ソフトクリームにトッピングをデコレーションしたりと、自由なスタイルで楽しめます。自分だけのオリジナルスイーツを作れる体験は、小さなお子様にも大人気。

家族みんなで笑顔になれる、ブッフェならではの楽しみです。

お好みのソフトドリンクやコーヒー紅茶と一緒にお楽しみください。

セルフ・セレクション・バー



ディナーブッフェを利用するゲストだけが享受できる、贅沢なフリーフロープラン。スパークリングワインをはじめ、赤・白ワイン、生ビール、さらには各種スピリッツまでが揃う充実のラインナップです。

※こちらは有料オプション（お一人様＋3,500円）となります。

レイクビューの眺望



窓の外には、穏やかに波打つ美しい琵琶湖の絶景が広がります。刻一刻と表情を変える湖面や空の青さを眺めながら過ごす時間は、何よりの贅沢。開放感あふれる景色とともに、心癒やされます。

琵琶湖の絶景とともに味わう、至福のディナーブッフェ

琵琶湖の絶景とともに、滋賀の豊かな恵みを心ゆくまで愉しむひととき。自分へのご褒美や大切な方とのディナーに、ぜひ琵琶湖マリオットホテルへ足を運んでみてはいかがでしょうか。

■OHMI Cuisine Buffet Dinner ～選べるメインディッシュ付き～

期間：2026年4月1日(水)～5月31日(日)

時間：17:00～22:00（L.O.20:30）

料金：1名様 日～木 7,000円 / 金・土・休前日 8,500円（税・サ込）

※小学生 4,000円、未就学児 無料

■ホテル12階レストラン「Grill & Dining G」

琵琶湖マリオットホテル

滋賀県守山市今浜町十軒家2876

TEL：077-584-2150（ご予約・お問い合わせ先）

取材協力：琵琶湖マリオットホテル