あらすじ 2011年3月11日、宮城県亘理（わたり）町。 イチゴ農家の長男・谷川晃は、東京の大学への進学を決め、親友の沢村純と故郷を離れていた。 その日、亘理町は津波に襲われ、父の広太郎、母のクミ、祖父の行雄、弟の航ら家族全員が行方不明に。 復興が進む中でも家族の消息は分からず、「自分だけが幸せになるわけにいかない」と苦しみ続ける晃は、恋人・岡本美結との結婚にも踏み出せずにいた。 そんな彼の前に、あ