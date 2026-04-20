記事のポイント停戦を受けてラグジュアリー株は急騰したが、中東の消費や観光需要は落ち込んでいる。ホテル稼働率や小売売上が大幅減となり、富裕層の滞在時間減少など構造的な影響も広がっている。不透明な環境下でもブランドは出店や商品戦略を継続し、「顧客のいる場所」を追う姿勢を強めている。4月、ラグジュアリー関連の株は、イランにおける不安定な停戦合意がホルムズ海峡を再開通させ、世界の石油市場への圧力を緩和した