MOON-X Japanが運営する機能性インナーブランド「momoful（モモフル）」は4月3日、おりもの用吸水ショーツ「フリーライナー™luxury」とセットで使う美胸ブラ「デイリーブラluxury」をオンラインにて発売しました。■おりものシート不要の“解放感”を、もっと美しく「デイリーブラ luxury」は、おりもの用吸水ショーツ「フリーライナー™luxury」（昨年11月発売）とのセット使いを前提に開発された美胸ブラ。バストケア