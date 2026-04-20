春のフェムケア衣替えに。「momoful」おりもの用吸水ショーツとセットで使う“美胸ブラ”が新発売

MOON-X Japanが運営する機能性インナーブランド「momoful（モモフル）」は4月3日、おりもの用吸水ショーツ「フリーライナー™luxury」とセットで使う美胸ブラ「デイリーブラluxury」をオンラインにて発売しました。

■おりものシート不要の“解放感”を、もっと美しく

「デイリーブラ luxury」は、おりもの用吸水ショーツ「フリーライナー™luxury」（昨年11月発売）とのセット使いを前提に開発された美胸ブラ。バストケアのプロである新納舞里子氏の監修のもと、快適な着心地と補整力・美しさの両立を追求しました。

これまでショーツ単品での展開でしたが、「可愛くて、着心地が良くて、自然に盛れるセットブラも欲しい」といったユーザーの声を受けて誕生。

おりもの用吸水ショーツと美胸ブラを組み合わせることで、おりものシートの購入・交換・廃棄といった日常的な手間を軽減しながら、快適さと美しさを同時に叶えます。

◇「フリーライナー（free liner）」とは

おりものシート（パンティーライナー）に代わる選択肢を多くの女性に届けたいという想いを込めて開発した、おりもの用吸水ショーツ。

ライナーを買う、取り換える、捨てる……といった「おりもの悩み*」から解放（free）され、毎日を快適に過ごせる選択肢を提供します。

（参考）*女性500人 おりものに関する実態調査 2026年：https://digitalpr.jp/r/129169

■新製品：「デイリーブラluxury」の特長

1. 特許申請中のパワーネット構造で上向き美胸のシルエットをキープ

・バストケアのプロ、新納舞里子氏監修

・カップ下部のパワーネットがバストを優しく引き上げ、ノンワイヤーとは思えないホールド感を実現

2．土台設計にこだわり！ ホールド抜群のバージスライン

・デコルテをふっくら魅せる、バージスライン（バスト下部とボディの境目の曲線ライン）に沿った起毛テープでしっかり支える設計

・ノンワイヤーなのにズレにくく、安心のフィット感を実現

3. バストサイズごとに最適化した立体設計

・パッドの厚みをサイズ別に調整（画像左からS・M・L/XL）

・小胸の方はボリュームアップ、大きめバストの人は安定感を実現

4. 脇高設計で美しいボディラインへ

・脇肉を中央に集めてキープし、背中から整ったシルエットを演出

5. レース×シアーで、ラグジュアリー・通気性・補正をトリプル実現

・背中部分はレースの下に軽やかなシアーを採用

・セクシーでラグジュアリーな見た目はもちろん、通気性・補正力も両立

◇＜デイリーブラ監修：バストアップサロンオーナー 新納舞里子氏 コメント＞

ただ快適なだけではなく、しっかりホールドするためにパッド規格と肩ひもをオリジナル設計し、サイズ別に最適化しています。さらに脇高パワーネットで安定感を高め、ストレスフリーでありながら確かな補整力を叶えました。

■製品情報

「モモフル デイリーブラluxury」

価格：各4,800円

サイズ：S,M,L,XL

カラー：シェルブラック、シェルホワイト

流通：公式サイト、楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、Qoo10

https://vieon.co.jp/lp?u=luxurybra_others1_pr_regular_regular_regular_20260326

（エボル）