○ロッキーズ9−6ドジャース●＜現地時間4月19日クアーズ・フィールド＞ロサンゼルス・ドジャースが今季21試合目にして初めての連敗。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、3試合連続安打をマーク。先発登板した佐々木朗希投手（24）は5回途中3失点という投球で勝敗付かなかった。標高1600メートルで打球の飛びやすく、“打者天国”と呼ばれるクアーズ・フィールドに初登板した佐々木。初回をわずか8