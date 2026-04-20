開催：2026.4.20 会場：ターゲット・フィールド 結果：[ツインズ] 4 - 7 [レッズ] MLBの試合が20日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとレッズが対戦した。 ツインズの先発投手はベイリー・オーバー、対するレッズの先発投手はブラディ・シンガーで試合は開始した。 1回裏、4番 ビクトル・カラティニ 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでツインズ得点 MI