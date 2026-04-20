◇パ・リーグオリックス2―1ソフトバンク（2026年4月19日みずほペイペイ）オリックス・西川が勝負を決めた。同点で迎えた9回1死二塁からの第4打席。先発・松本晴が投じた2球目、145キロ直球を捉えた一打は中前への決勝打となった。「あそこしかなかったんで。何とか決められて良かった」前日18日のソフトバンク戦では9回1死で上沢のノーヒットノーランを阻止する中前打。2戦続けての意地の一打を「昨日は昨日。投手も違