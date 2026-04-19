「女子」と呼ばれることも女になっていく自分の体にも、違和感を感じていた【漫画】本編を読む桜木きぬ(@kinumanga)さんのWeb漫画『性別に振り回されたわたしの話〜1981年生まれのノンバイナリー〜』は、自身の性自認に悩み抜いた40年間の軌跡を描いた作品だ。ノンバイナリーとは、男性・女性という2つの枠組みに当てはまらない、あるいは中間の性自認を持つ人を指す。男性・女性という区分けが当たり前だった時代、桜木さんが感じ