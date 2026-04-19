“自分らしくセクシーに生きる”をテーマに掲げるRAVIJOURから、2026年最新コレクションが登場♡繊細なレースや美しい刺繍を贅沢にあしらったランジェリーは、女性の魅力を最大限に引き出してくれる特別な存在。日常をワンランク上に引き上げる、ラグジュアリーなラインアップに注目です。 華やかさ際立つHIGHLINEシリーズ 「コルディアトリックリフトブラ」11,900円～