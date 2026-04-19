RAVIJOURコレクション新作♡大人の色気を引き出すラグジュアリーランジェリー

“自分らしくセクシーに生きる”をテーマに掲げるRAVIJOURから、2026年最新コレクションが登場♡繊細なレースや美しい刺繍を贅沢にあしらったランジェリーは、女性の魅力を最大限に引き出してくれる特別な存在。日常をワンランク上に引き上げる、ラグジュアリーなラインアップに注目です。

華やかさ際立つHIGHLINEシリーズ

「コルディアトリックリフトブラ」11,900円～（ブラック／アイボリー／パープル／ネイビー）は、流れるような刺繍が印象的な一着。

ショーツ・Tバック4,200円、ガーター5,900円、チョーカー2,150円とトータルコーデが楽しめます。

「フロレアグラマーアップブラ」11,900円～（ブラック／ピンク／アイボリー）は、花のモチーフが美しく浮かび上がるデザイン。

ショーツ・Tバック4,200円、ガーター5,900円、チョーカー2,150円で華やかなスタイリングが完成します。

フェンディのアイコンバッグ新作♡デニム素材で楽しむ春夏スタイル

春を彩るフェミニンデザイン

「オーバーフラワーシンクアップブラ」8,900円～（ピンク／パープル／ミント／ネイビー）は、重なり合う花々のようなデザインが魅力。

ショーツ・Tバック3,900円、ガーター4,900円、チョーカー1,900円で統一感のあるコーデに。

「ノイーリアホットリフトブラ」8,900円～（ピンク／ブルー）は、シックな色使いで大人の洗練を演出。

ショーツ・Tバック3,900円、ガーター4,900円、チョーカー1,900円と、上品な雰囲気を楽しめます。

艶やかで洗練されたライン

「ラナルミエルトリックリフトブラ」8,900円～（ブラック／ピンク／グリーン）は、煌めくレースと艶感が特徴。ショーツ・Tバック3,900円で華やかな印象に。

「クレリストリックリフトブラ」7,500円～（アイボリー／ピンク／ブルー）は、なめらかな素材と繊細なブラックレースが魅力。ショーツ・Tバック3,400円でシンプルながらも上品なスタイルが完成します。

RAVIJOURで自分らしい美しさを♡

RAVIJOURの新作コレクションは、女性の魅力を引き立てるディテールと洗練されたデザインが揃ったラインアップ。

特別な日だけでなく、日常にも取り入れたくなる美しさが詰まっています。自分らしいセクシーさを楽しみながら、内面から輝くスタイルを叶えてみてください♪