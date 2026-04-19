東京NBの楠瀬直木監督がスタンドへ魂の叫びWEリーグクラシエカップ準決勝の第2戦が4月18日に味の素フィールド西が丘で行われた、日テレ・東京ヴェルディベレーザとサンフレッチェ広島レジーナが対戦し、手に汗握る激闘の末、3-1で東京NBが勝利を収めた。東京NBが決勝へと駒を進めたが、その裏側には指揮官による“異例のアピール”があった。第1戦を2-3で落としていた東京NBにとって、この第2戦は「2点差以上で勝利」が絶対条