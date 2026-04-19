『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した豊田ルナ俳優業に、アイドルグループ「AND CaaaLL」での活動と、幅広く活躍中の豊田ルナちゃんが、4月20日（月）発売『週刊プレイボーイ18号』のグラビアに登場。1年ぶりの登場となった今回は、いつもよりちょっと大人っぽい雰囲気で撮影。きっとこの姿、目に焼きつく。【写真】大人っぽい豊田ルナのグラビア＊＊＊【みんなに楽しかったねって思って帰ってほしいんです】――週プレ登