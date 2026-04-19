いかなるときも安く済ませることが最優先！それは結婚生活のなかでさらにエスカレート。奥さんの誕生日、マイホームの購入など、ことあるごとにドケチを発揮していき…!?>>【まんが】節約夫と結婚したら(ウーマンエキサイト編集部)