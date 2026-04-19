かっぱ寿司では、2026年4月16日から5月6日まで、「かっぱの北海道祭り」をかっぱ寿司全店で開催しています。アプリの平日限定ランチクーポンを使えば100円オフ！「北海道産ほたて」や「北海道産北釧（ほくせん）〆いわし」など、北海道産の食材を使った豪華なメニューがラインアップする「かっぱの北海道祭り」。ほかにも、「ちゃんちゃん焼き」をイメージした創作寿司など、北海道ならではのメニューも登場します。さらに、かっぱ