ソルトレイク在住の中本さん、大谷の存在を「誇りに思っています」【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間19日・デンバー）ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、敵地で行われるロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。試合前には100歳の日本人女性にサインをプレゼントするファンサービスを見せた。キャッチボールを終えたときだった。ベンチ前で車椅子に乗っている女性に近付きサインを書くと、自