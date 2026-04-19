ソルトレイク在住の中本さん、大谷の存在を「誇りに思っています」

【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間19日・デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、敵地で行われるロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。試合前には100歳の日本人女性にサインをプレゼントするファンサービスを見せた。

キャッチボールを終えたときだった。ベンチ前で車椅子に乗っている女性に近付きサインを書くと、自ら握手した。“神対応”を受けた長崎県出身の中本桃代さんはボールを握りしめ、「夢みたい」と感激の面持ちだった。

中本さんは19歳のときに長崎で被爆。移り住んだ福岡で米国人の夫と出会い、その後に渡米。現在はユタ州ソルトレイクに住んでいる。この日は「娘の旦那さんがロッキーズファンで連れてきてもらった。菅野（智之）さんも見に来たの」。同じ日本人として、大谷の存在を「ナイスでしょ。すごいよね。誇りに思っています」と話した。

「ドジャースとロッキーズ、大谷選手と山本（由伸）選手、佐々木（朗希）選手、欠かさず毎日テレビで見ているの。とっても楽しい。夢みたい」と大谷との“対面”に興奮。長崎に93歳の弟が住んでいるそうで「帰ったら電話して『（テレビに映るから）見てね』って言います。びっくりするわ」と笑顔だった。（Full-Count編集部）