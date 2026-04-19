【リーグドゥ】スタッド・ランス 3−2 レッドスター（日本時間4月18日／スタッド・オーギュスト・デローヌ）【映像】まさにストライカーな一撃で感情爆発（実際の様子）スタッド・ランスに所属する日本代表MFの中村敬斗が、5試合ぶりとなる一撃を決めた。まるでストライカーの動き出しから決めた今季10得点目にファンが歓喜している。リーグドゥで5位のスタッド・ランスは日本時間4月18日、第31節で4位のレッドスターとホーム