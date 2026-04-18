フェンディのアイコンバッグ新作♡デニム素材で楽しむ春夏スタイル

春夏のコーデに軽やかさをプラスしたい方に♡フェンディから、デニム素材を取り入れたアイコンバッグコレクションが登場しました。クラフツマンシップと遊び心が融合したデザインは、日常スタイルをワンランクアップしてくれる存在感。新しい季節にぴったりのバッグをチェックしてみてください♪

デニムで再解釈された名品♡

「ピーカブー ミニ」は687,500円（税込）、サイズはW23×H18×D11cm。

ダークブルーのデニムにオレンジステッチを施し、クラシックなシルエットを現代的にアップデートしています。シンプルながらも上品で、さまざまなコーデに取り入れやすいデザインです。

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リバーシブル仕様が魅力♡

バゲット

バイ ザ ウェイ ソフト ミディアム

「バゲット」（528,000円税込／W27×H15×D6cm）と「バイ ザ ウェイ ソフト ミディアム」（404,800円税込／W29×H17×D13cm）はリバーシブル仕様。

裏返すと「FF」ロゴのジャカードが現れ、1つで2つの表情を楽しめます。さらにバックルの付け替えも可能で、コーデに合わせたアレンジができるのもポイントです。

個性派デザインも充実♡

「マンマ バゲット ミディアム」（563,200円税込／W26.5×H18×D8.5cm）はアジュールカットワークでエレガントな印象に。

「バイ ザ ウェイ ソフト ミニ」（264,000円税込／W20×H12×D9cm）やジャカードタイプのバッグも展開し、軽量で使いやすい設計。ショルダーやクロスボディとしても活躍します。

季節感を楽しむラグジュアリー

フェンディのアイコンバッグは、デニム素材で新たな魅力をまとったコレクション♡機能性とデザイン性を兼ね備え、日常使いから特別なシーンまで幅広く活躍します。

季節感のあるアイテムで、コーディネートをさらに楽しんでみてください♪