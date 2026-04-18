アイツ大っ嫌いなのよね▶▶この作品を最初から読む子ども服ブランドの販売員、ぼのこさん。仕事は大好きでしたが、異動先の“花形店舗”は、「退職」がチラつくほど心身を削られる理不尽な職場でした。派閥争いが激しく、新人いびりは当たり前。お客様を差し置いても先輩を優先する謎ルールで、現場は超・非効率。陰口や告げ口も横行し、疲弊し切ったぼのこさんは誓います。私が店長になって悪き風習を断つ--。先輩たち