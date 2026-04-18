フリーアナウンサーの有働由美子さん（57）の“病床カット”が注目です。有働さんのマネージャー公式インスタグラムが、16日までに更新したもので、ドラマで演じる役として、入院着でベッドに横たわっているシーンです。【写真】天海祐希58歳、白髪隠さずテレビ出演に「見せ方が新しい」とSNS大反響公式インスタグラムは、「本日、4月14日（火）22時〜『時すでにおスシ!?』第二話放送です」と有働さんが出演中のTVドラマ「時すでに