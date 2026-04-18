近年、シルバニアファミリーを愛でる"シル活"に夢中になる大人が増えています。そんな中、2026年4月17日現在、関連商品の「ペットボトルウォーター」が可愛すぎると、SNSで大きな話題となっています。愛おしさが溢れる新パッケージ「世界一かわいいお水」「かわいすぎて毎日洗って使いたい」「これは捨てられない」「1度で良いから見てみたい」といったコメントや、実際の写真とともに購入報告が相次いでいるのが、「シルバニアフ