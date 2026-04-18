自分の意図が伝わらず、誤解を招いてしまったという経験が、誰しも一度はあるはず。そんな“行き違い”を防ぐために知っておきたい「言い換え」の方法を櫻坂46の秀才コンビ・小田倉麗奈さん&勝又春さんと学びましょう。今回のテーマは、オフラインで交わす会話術。表情がわかる対面のコミュニケーションは、多少言葉足らずでも伝わるぶん思ったことをすぐに口にしがち。状況と目的を明確にしましょう。今回の先生佐藤友紀信越