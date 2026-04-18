餃子の王将は、2026年4月16日から30日まで「新生活応援キャンペーン」を、全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」で開催しています（一部店舗を除く）。ぎょうざ倶楽部会員カードの提示でドリンク1杯が割引に新生活が始まるこの時期に、餃子の王将での食事をより気軽に楽しめるよう、2つのお得な企画を実施します。・レシート提示で「鶏の唐揚」or「煮玉子」プレゼント期間中、注文時に餃子の王将を4月に利用したレシートを提示する