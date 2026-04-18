【餃子の王将】新生活応援キャンペーンがお得！レシート提示で「鶏の唐揚」または「煮玉子」がもらえる《4月30日まで》

餃子の王将は、2026年4月16日から30日まで「新生活応援キャンペーン」を、全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」で開催しています（一部店舗を除く）。

ぎょうざ倶楽部会員カードの提示でドリンク1杯が割引に

新生活が始まるこの時期に、餃子の王将での食事をより気軽に楽しめるよう、2つのお得な企画を実施します。

・レシート提示で「鶏の唐揚」or「煮玉子」プレゼント

期間中、注文時に餃子の王将を4月に利用したレシートを提示すると、500円以上の店内飲食に限り、「鶏の唐揚」1個または「煮玉子」1個がもらえます。

同一レシートでのプレゼントは1回です。プレゼントに利用したレシートは回収もしくは使用済みの押印がされます。プレゼントのテイクアウトは不可です。

・ぎょうざ倶楽部会員カード提示でドリンク1杯が50円引き

また期間中、注文時に26年版「ぎょうざ倶楽部会員カード」を提示すると、ドリンク1杯が50円引きに。対象となるのは、アルコール単品（生ビール［スーパードライ］中サイズを除く）、ノンアルコールドリンク単品、ソフトドリンク単品です。

ぎょうざ倶楽部会員カードは、シルバー／ゴールド／プラチナに加え、スマホアプリ会員証も対象です。

割引は1人1日1回1杯に限ります。飲み放題、セットは対象外。店舗によってドリンクの価格が異なる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部