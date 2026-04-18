【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第11節】(ユアスタ)仙台 5-0(前半2-0)栃木C<得点者>[仙]岩渕弘人2(26分、56分)、相良竜之介(45分+2)、小林心2(67分、89分)<警告>[栃]岡庭裕貴(52分)観衆:10,950人主審:川俣秀