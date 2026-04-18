4月2日からNetflixで配信が開始された、真鍋昌平氏の同名漫画が原作のドラマシリーズ『九条の大罪』。SNSでは本作の視聴報告が相次ぎ、話題を集めている。本作は、厄介でグレーな案件ばかりを引き受ける弁護士・九条間人（柳楽優弥）と、彼のもとで働くエリート弁護士・烏丸真司（松村北斗）が織りなすリーガルドラマだ。バイオレンスかつセンシティブなシーンが多く、地上波ドラマではなかなか味わえない刺激的な内容が視聴者