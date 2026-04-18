ポイ活芸人の井上ポイントです。2006年頃からポイ活にハマり、徐々に年間獲得ポイント数を増やしてきました。お得情報やキャンペーン情報など普段の生活で役立つ情報を毎週お届けしています。◆交通費値上げの今こそ注目すべき“高還元サービス”毎年、全国の鉄道・バス会社の運賃改定や、ガソリン代値上げのニュースが話題になっています。今年もJR東日本が大幅に運賃改定を行い、値上げされました。普段から鉄道やバス、車