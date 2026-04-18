電車・バスで「最大8％還元」、ガソリン代は実質値引き…知らないと損する“交通費節約術”
ポイ活芸人の井上ポイントです。2006年頃からポイ活にハマり、徐々に年間獲得ポイント数を増やしてきました。お得情報やキャンペーン情報など普段の生活で役立つ情報を毎週お届けしています。
◆交通費値上げの今こそ注目すべき“高還元サービス”
毎年、全国の鉄道・バス会社の運賃改定や、ガソリン代値上げのニュースが話題になっています。今年もJR東日本が大幅に運賃改定を行い、値上げされました。
普段から鉄道やバス、車に乗る方は大きな痛手ですよね。そこで今回は鉄道やバス、車を利用する際に、お得に活用できるサービスをご紹介します。
4月13日（月）から、三井住友カードで、全国の鉄道・バスの対象路線でスマホのタッチ決済をすると最大8％還元されるサービスが始まりました。
現時点では終了日未定となっているので、しばらく続くサービスです。交通系ICカードだと1.5％還元で良いとされるところ、最大8％還元となるのは、かなり革命的なサービスといえます。
対象のカードは、三井住友カードが発行するVポイントが貯まる個人クレジットカードと、名鉄ミューズカード ゴールド・名鉄ミューズカード・minapitaカード・S STACIAカードです。これらのカードをApple Payなどに設定して、スマホのタッチ決済乗車をすると、ポイント還元もしくはキャッシュバックされます。なお、現物のカードでタッチ決済してもサービス対象外なのでお気をつけください。
Oliveの利用で8％還元、Olive以外のVポイントが貯まるカードの利用で7％還元、それ以外のカードの利用で6.5％還元です。電車やバスに乗って最大8％還元ってすごいですよね。
◆1ヶ月「最大1000円」相当のポイント還元
還元上限は月に1,000円相当です。200円（税込）ごとに還元されるので、Oliveを利用した場合は12,600円で上限に達します。
全国の鉄道・バス会社が対象で、たとえば関東だと東急電鉄、東京メトロ、都営地下鉄、京急バス、京王バスなど多数あります。JRだとJR九州のみ対象です。僕は月に何回か対象路線に乗っているので、今後はOliveのスマホのタッチ決済乗車でポイント還元を受けようと思っています。
ただ、交通系ICカードだとほぼ全ての改札機に対応していますが、クレジットカードのスマホのタッチ決済乗車対応の改札機の数はまだ少ない状況です。それでも以前と比べると増えてきました。
また、クレジットカードのタッチ決済乗車は後払い方式なので、事前にチャージする必要がなく便利です。鉄道・バス会社はタッチ決済乗車を広めようとしているので、今後対応改札機も拡大していくと思います。
◆高騰するガソリン代の“実質値引き”キャンペーン
普段から車に乗る方は、毎日のガソリン代が気になるところですよね。そんな方に必見の「ガソリン代応援キャンペーン」が開催中です。
4月10日（金）〜4月26日（日）の期間中に20ℓ以上のガソリンを入れ、そのレシートを全国のイオンに持っていくと、イオンの500円分お買い物券がもらえます。ガソリンスタンドは全国どこでも対象です。合計20ℓ以上のガソリン（レギュラー／ハイオク）・軽油の給油であれば、期間中の合算でレシートが複数枚あっても問題ありません。
お買い物券の引換は4月25日（土）、26日（日）の2日間です。店舗ごとにお買い物券の配布数、配布時間は異なるので、近くにイオンがある方は各店舗ごとにご確認ください。
◆20ℓ以上のレシートが2枚あれば…
一度利用した給油のレシートは再使用できませんが、お買い物券は1日1枚もらうことができるので、20ℓ以上のレシートを2枚持っていれば、25日と26日で合計2枚手に入れることができます。
お買い物券は、イオンカードまたはAEON Payで2,000円（税込）以上の支払い時に利用可能です。そして引き換えた店舗でのみ利用可能です。有効期限は5月10日（日）なので、当日すぐに利用した方がいいかもしれません。
車に乗っている方はガソリンを入れたらレシートを捨てずに、イオンに持って行ってみてください。僕は期間中にちょうどレンタカーを予約しているので、レシートをイオンに持っていこうと思います。
キャンペーンやサービスをうまく活用して、少しでもお得に過ごし、物価高を乗り切りましょう！
＜文／井上ポイント＞
【井上ポイント】
1983年、東京都生まれ。早稲田大学教育学部卒。極度の節約好きで、ポイントやキャンペーン情報に精通するお笑い芸人。著書に『お得生活！ お金がなくても人生100倍楽しめる！』。ブログ「いの得ブログ」、ユーチューブ「いの得ちゃんねる」にて日々、お得情報を配信中（Xアカウント:@InoueJuniti）
◆交通費値上げの今こそ注目すべき“高還元サービス”
毎年、全国の鉄道・バス会社の運賃改定や、ガソリン代値上げのニュースが話題になっています。今年もJR東日本が大幅に運賃改定を行い、値上げされました。
4月13日（月）から、三井住友カードで、全国の鉄道・バスの対象路線でスマホのタッチ決済をすると最大8％還元されるサービスが始まりました。
現時点では終了日未定となっているので、しばらく続くサービスです。交通系ICカードだと1.5％還元で良いとされるところ、最大8％還元となるのは、かなり革命的なサービスといえます。
対象のカードは、三井住友カードが発行するVポイントが貯まる個人クレジットカードと、名鉄ミューズカード ゴールド・名鉄ミューズカード・minapitaカード・S STACIAカードです。これらのカードをApple Payなどに設定して、スマホのタッチ決済乗車をすると、ポイント還元もしくはキャッシュバックされます。なお、現物のカードでタッチ決済してもサービス対象外なのでお気をつけください。
Oliveの利用で8％還元、Olive以外のVポイントが貯まるカードの利用で7％還元、それ以外のカードの利用で6.5％還元です。電車やバスに乗って最大8％還元ってすごいですよね。
◆1ヶ月「最大1000円」相当のポイント還元
還元上限は月に1,000円相当です。200円（税込）ごとに還元されるので、Oliveを利用した場合は12,600円で上限に達します。
全国の鉄道・バス会社が対象で、たとえば関東だと東急電鉄、東京メトロ、都営地下鉄、京急バス、京王バスなど多数あります。JRだとJR九州のみ対象です。僕は月に何回か対象路線に乗っているので、今後はOliveのスマホのタッチ決済乗車でポイント還元を受けようと思っています。
ただ、交通系ICカードだとほぼ全ての改札機に対応していますが、クレジットカードのスマホのタッチ決済乗車対応の改札機の数はまだ少ない状況です。それでも以前と比べると増えてきました。
また、クレジットカードのタッチ決済乗車は後払い方式なので、事前にチャージする必要がなく便利です。鉄道・バス会社はタッチ決済乗車を広めようとしているので、今後対応改札機も拡大していくと思います。
◆高騰するガソリン代の“実質値引き”キャンペーン
普段から車に乗る方は、毎日のガソリン代が気になるところですよね。そんな方に必見の「ガソリン代応援キャンペーン」が開催中です。
4月10日（金）〜4月26日（日）の期間中に20ℓ以上のガソリンを入れ、そのレシートを全国のイオンに持っていくと、イオンの500円分お買い物券がもらえます。ガソリンスタンドは全国どこでも対象です。合計20ℓ以上のガソリン（レギュラー／ハイオク）・軽油の給油であれば、期間中の合算でレシートが複数枚あっても問題ありません。
お買い物券の引換は4月25日（土）、26日（日）の2日間です。店舗ごとにお買い物券の配布数、配布時間は異なるので、近くにイオンがある方は各店舗ごとにご確認ください。
◆20ℓ以上のレシートが2枚あれば…
一度利用した給油のレシートは再使用できませんが、お買い物券は1日1枚もらうことができるので、20ℓ以上のレシートを2枚持っていれば、25日と26日で合計2枚手に入れることができます。
お買い物券は、イオンカードまたはAEON Payで2,000円（税込）以上の支払い時に利用可能です。そして引き換えた店舗でのみ利用可能です。有効期限は5月10日（日）なので、当日すぐに利用した方がいいかもしれません。
車に乗っている方はガソリンを入れたらレシートを捨てずに、イオンに持って行ってみてください。僕は期間中にちょうどレンタカーを予約しているので、レシートをイオンに持っていこうと思います。
キャンペーンやサービスをうまく活用して、少しでもお得に過ごし、物価高を乗り切りましょう！
＜文／井上ポイント＞
【井上ポイント】
1983年、東京都生まれ。早稲田大学教育学部卒。極度の節約好きで、ポイントやキャンペーン情報に精通するお笑い芸人。著書に『お得生活！ お金がなくても人生100倍楽しめる！』。ブログ「いの得ブログ」、ユーチューブ「いの得ちゃんねる」にて日々、お得情報を配信中（Xアカウント:@InoueJuniti）