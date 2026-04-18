ある日のこと、無印良品をパトロールしていたら「あること」に気がついたのです。店内を見回すと、あっちにもこっちにも「ミント商品」があるではないですか。しかもその数は14種類（！）にもおよんでいました。そういえば、無印良品では毎年初夏になるとミント商品を発売していたっけ……。私はミント味が好きなので、いくつか購入してみることに。今年初登場の商品もゲットしちゃいましたよ。【ミントを味わいたいなら無印良品が