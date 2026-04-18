マカロンなのにスースーする!?2026年も無印良品の季節限定ミント商品が登場！気になった4種類をレビューします🌿

ある日のこと、無印良品をパトロールしていたら「あること」に気がついたのです。

店内を見回すと、あっちにもこっちにも「ミント商品」があるではないですか。しかもその数は14種類（！）にもおよんでいました。そういえば、無印良品では毎年初夏になるとミント商品を発売していたっけ……。

私はミント味が好きなので、いくつか購入してみることに。今年初登場の商品もゲットしちゃいましたよ。

【ミントを味わいたいなら無印良品がいいぞ】

気温が上がる時期に合わせて発売されるという、無印良品のミント商品。2026年4月15日から季節限定で登場しています。今回私が購入したのはこちら〜！

・＜NEW＞スパークリングウォーター ミント 無糖（150円）

・＜NEW＞素材を生かしたアイス チョコミント チョコレート（350円）

・＜NEW＞チョコミントスティックケーキ（180円）

・＜NEW＞ココナッツマカロン チョコ＆ミント（250円）

・＜再販＞牛乳でつくる チョコミントラテ（390円）

個人的に惹かれた新商品4点＋試してみたかった再販商品1点を選んでみました。

初夏は清涼感たっぷりのミントが恋しくなるものです。おいしさはもちろん、どれくらい「ミント」なのかも気になるぞ。

【いただいてみたら…不思議で面白い!!】

それではさっそくいただいてみましょう。最後に個人的ナンバーワンも決定させていただきますね！

■スパークリングウォーター ミント 無糖

丹沢山の天然水＋ミント＋ライムで仕上げたという炭酸水。泡がはじけるたびにミントがふわりと香る。ライムの酸味もほんのり感じます。

無糖だし炭酸もしっかりめだからお口がスッキリする〜！ 歯磨きしたあとみたいな爽快感もありますが、ミントがしつこすぎないので「歯磨き粉」っぽくなることもありません。ちょうどいいバランスの味わい。

ミント度：★★☆☆☆

商品リンク：無印良品

■素材を生かしたアイス チョコミント チョコレート

濃厚リッチ＋ねっとりとした食感のビターチョコレートアイス。「ミント入ってないの？」と思いきや、よく見たらミント風味のキャンディーが入っていました。

キャンディーを噛むと香りがはじけて、ミントがふわり。食感がつぶつぶとしていて面白いし、後味もしっかりスースーします。甘いものが食べたい＋さっぱりしたいの両方を満たしてくれるから食後のデザートにも◎。

ミント度：★★★☆☆

商品リンク：無印良品

■チョコミントスティックケーキ

ひと口目は「チョコ濃度が濃ゆいチョコケーキ」という感じ。あまりミントの風味はしないのね、などと油断していると……後味で突然ミントが顔を出してくる！ 不思議！

ふんわり残るミントが爽やか。冷やすことでチョコの濃厚さが際立つうえ、しっとり感が増してミント生地との一体感が楽しめます。ふわふわ（ひと口目）ねっとり（後味）とした食感もよく、おまけにビジュも良い。

ミント度：★☆☆☆☆

商品リンク：無印良品

・ココナッツマカロン チョコ＆ミント

ミントパウダーとチョコレートを使った2種類のココナッツマカロン。ココナッツはあまり感じられないけれど、香りや風味がめっちゃミント！ しかもスースーする！ マカロンなのにこの清涼感、というギャップにやられます。

食感はサクサクで軽い口当たり。チョコレート味のほうもビターな風味でシンプルにおいしい。1袋に結構たくさん入っているところも◎。

ミント度：★★★★☆

商品リンク：無印良品

■牛乳でつくる チョコミントラテ

ふわりと立ち上る甘いチョコレートの香り。でも、飲んでみると甘さは控えめでさっぱり。ミントならではの爽やかな風味とスースーとした感覚を味わえます。

飲んだ印象としては、ミント濃度はさほど濃くない感じがするのに、存在感はしっかりあるのが不思議。後味に残るわずかな苦みはまさに「ミント」。チョコのつぶつぶもサクサクしておいしい。牛乳と混ぜるだけで簡単につくれるところも最高。

ミント度：★★★☆☆

商品リンク：無印良品

いずれも個性豊かで、ひと筋縄ではいかない商品ばかり。ただおいしいだけでなく、食感が不思議だったり、味わいがユニークだったりと、いろんな角度から楽しませてくれました。

このなかで個人的ナンバーワンを選ぶとするなら「素材を生かしたアイス チョコミント チョコレート」です。

実は「チョコミントスティックケーキ」と迷ったんですケド、ミントの存在感がより際立っていたのはアイスでした。リッチな口当たりのチョコアイス×爽やかなミントのハーモニーをぜひ体験してみてほしいです！

※価格はすべて税込みです。

参考リンク：無印良品、楽天市場、Amazon

執筆・撮影：田端あんじ

Photo：(c)Pouch

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