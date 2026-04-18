家族で過ごす特別な日にぴったりのスイーツが登場♡アンテノールから、こどもの日限定の「かぶとケーキ」が販売されます。見た目の可愛さはもちろん、チョコと苺の贅沢な味わいも魅力。お子さまの成長を願う大切な日に、思い出に残るひとときを演出してくれるケーキをチェックしてみてください♪ かぶとモチーフの特別ケーキ♡ 「KABUTO（かぶと）ケーキ」は3,186円（