コスメコンシェルジュ・元美容部員のIkueです。「朝はきれいに仕上がっていたのに、気づいたらアイシャドウがくすんでいる」、「二重幅にたまってヨレてしまう…」そんな悩みを感じたことはありませんか？アイメイクは顔の印象を大きく左右するパーツですが、崩れてしまうと一気に疲れた印象に見えてしまいます。特に大人の目元は乾燥や皮脂の影響を受けやすく、アイシャドウのくすみやヨレが起こりやすいもの。しかし実は、塗り方