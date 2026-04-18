新しい環境でつい頑張りすぎてしまう4月。お疲れ気味の自分を、美味しいもので優しくいたわってあげませんか？【画像を見る】身がぎっしり！北辰水産の「ボイルずわいがに」を試食してみたそこでおすすめなのが、並べるだけで食卓がパッと華やぐ「ボイルずわいがに」。今回は、極上のカニを編集部で実際に試食した様子をレポートします。■ 「これ、本当に冷凍？」圧倒的なぷりぷり感 この「ボイルずわいがに」は、ノルウェー産の