本当に冷凍？ 「ボイルずわいがに」が自分へのご褒美の大正解だった
新しい環境でつい頑張りすぎてしまう4月。お疲れ気味の自分を、美味しいもので優しくいたわってあげませんか？
【画像を見る】身がぎっしり！北辰水産の「ボイルずわいがに」を試食してみた
そこでおすすめなのが、並べるだけで食卓がパッと華やぐ「ボイルずわいがに」。今回は、極上のカニを編集部で実際に試食した様子をレポートします。
■ 「これ、本当に冷凍？」圧倒的なぷりぷり感
この「ボイルずわいがに」は、ノルウェー産の大型サイズのみを厳選しているそうで、脚の身がとにかく太い！
実際に試食してみると、繊維一本一本がしっかりしていて、噛むたびにカニの甘みが口いっぱいに広がります。届いてから冷蔵庫で一晩解凍して試食しましたが、冷凍のカニにありがちなパサつきや水っぽさはありません。
編集部メンバーからも「塩味がちょうどよくて、そのままで十分美味しい！」「身がぎっしり詰まっていて満足感がすごい」との声が上がっており、その鮮度の良さに全員が納得でした。
■ 面倒な殻剥き不要！半むき身で誰でも食べやすい
カニで一番ネックになりがちなのが、会話が止まってしまうほど大変な「殻剥き」。
この商品はあらかじめ食べやすい半剥き身仕様になっているので、ハサミも不要。解凍してお皿に並べるだけで、あっという間に食卓が華やぎます。
手が汚れにくく、生ゴミも最小限で済むのは何よりの救いですよね。小さなお子さんでも自分でパクパク食べられるので、剥いてあげるだけで自分が食べられないなんてこともありません！
家族みんなでストレスなく「美味しいね」を共有できます。
■ そのまま食べる？それとも鍋にする？広がる楽しみ方
シンプルにポン酢やレモンでいただくのはもちろん、アレンジの幅広さも魅力です。
編集部での試食中も、「次はカニ鍋にしたい！」「締めは絶対カニ雑炊だよね」と、次の楽しみ方の話題で大盛り上がり。少し火を通すことでさらに旨みが引き立つので、カニ玉やパスタ、グラタンなど、いつものメニューに加えるだけで、手軽にレストラン級の一皿が完成します。
冷凍で約120日保存可能なので、冷凍庫にストックしておけば「今日はラクしたいけれど、美味しいものが食べたい」という日の救世主になってくれますよ。
なにかと忙しい4月。
お得にカニをゲットして、自分を労わってあげてはいかがでしょうか？
文＝レタスクラブ編集部S
【画像を見る】身がぎっしり！北辰水産の「ボイルずわいがに」を試食してみた
そこでおすすめなのが、並べるだけで食卓がパッと華やぐ「ボイルずわいがに」。今回は、極上のカニを編集部で実際に試食した様子をレポートします。
■ 「これ、本当に冷凍？」圧倒的なぷりぷり感
この「ボイルずわいがに」は、ノルウェー産の大型サイズのみを厳選しているそうで、脚の身がとにかく太い！
編集部メンバーからも「塩味がちょうどよくて、そのままで十分美味しい！」「身がぎっしり詰まっていて満足感がすごい」との声が上がっており、その鮮度の良さに全員が納得でした。
■ 面倒な殻剥き不要！半むき身で誰でも食べやすい
カニで一番ネックになりがちなのが、会話が止まってしまうほど大変な「殻剥き」。
この商品はあらかじめ食べやすい半剥き身仕様になっているので、ハサミも不要。解凍してお皿に並べるだけで、あっという間に食卓が華やぎます。
手が汚れにくく、生ゴミも最小限で済むのは何よりの救いですよね。小さなお子さんでも自分でパクパク食べられるので、剥いてあげるだけで自分が食べられないなんてこともありません！
家族みんなでストレスなく「美味しいね」を共有できます。
■ そのまま食べる？それとも鍋にする？広がる楽しみ方
シンプルにポン酢やレモンでいただくのはもちろん、アレンジの幅広さも魅力です。
編集部での試食中も、「次はカニ鍋にしたい！」「締めは絶対カニ雑炊だよね」と、次の楽しみ方の話題で大盛り上がり。少し火を通すことでさらに旨みが引き立つので、カニ玉やパスタ、グラタンなど、いつものメニューに加えるだけで、手軽にレストラン級の一皿が完成します。
冷凍で約120日保存可能なので、冷凍庫にストックしておけば「今日はラクしたいけれど、美味しいものが食べたい」という日の救世主になってくれますよ。
なにかと忙しい4月。
お得にカニをゲットして、自分を労わってあげてはいかがでしょうか？
文＝レタスクラブ編集部S