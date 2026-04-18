空前のブームを迎えているカプセルトイ。筆者の周りでもカプセルトイに魅せられている大人は多く、子どもよりハマっている人も少なくありません。例に漏れず筆者もお目当てのものが入荷していないか通りすがりにカプセルトイをチェックすることがあるのですが、キャッシュレス化の流れでミニ財布を使用しているため、いざ回そうと思っても小さな小銭入れの中から100円玉を探り出すことに苦戦したり、あった……！ と思いきや50