2026年4月15日現在、スイス発のチョコレートブランド「リンツ」では、様々なオトク企画を開催中。人気のご褒美チョコをお得にゲットできる、直営店のキャンペーンをまとめました。会員限定＆アウトレット店限定のキャンペーンも！【ゴールドバニーチョコもらえる】26年4月10日から5月6日までの期間、商品を7000円以上購入すると「リンツ ゴールドバニー ミルク 100ｇ」をもらえます。また、アウトレット店舗とオンラインショップで