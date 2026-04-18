スタイリッシュで遊び心のあるレザーアイテムを探している方に♡イル ビゾンテから、日本限定コレクション「チェッカー プリント レザー」が登場しました。クラシックなレザーにポップな柄を掛け合わせた新鮮なデザインは、日常のコーディネートにアクセントをプラスしてくれます。注目の新作ラインナップをチェックしてみてください♪ 印象的なチェッカーデザイン♡ (C)