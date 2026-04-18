イル ビゾンテの日本限定新作♡チェッカーレザーコレクション登場
スタイリッシュで遊び心のあるレザーアイテムを探している方に♡イル ビゾンテから、日本限定コレクション「チェッカー プリント レザー」が登場しました。クラシックなレザーにポップな柄を掛け合わせた新鮮なデザインは、日常のコーディネートにアクセントをプラスしてくれます。注目の新作ラインナップをチェックしてみてください♪
印象的なチェッカーデザイン♡
(C)IL BISONTE
今回のコレクションは、ボードゲームのチェッカーから着想を得たデザインが特徴。
ヌメカラーはブラック＆ホワイトでポップな印象に、ブラックはグレー＆ホワイトをアクセントにした洗練された仕上がりです。
大胆でありながらバランスの取れた配置で、イル ビゾンテらしい上質さと遊び心を両立しています。
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全12型の豊富なラインナップ
Hand Bag
(C)IL BISONTE
Wallet
(C)IL BISONTE
Card Case
(C)IL BISONTE
Key Case
(C)IL BISONTE
バッグ1型・財布6型・スモールレザーグッズ5型の全12型を展開。
ハンドバッグは53,900円（税込）、ウォレットは31,350円～51,700円（税込）、カードケース21,450円（税込）、キーケース12,100円（税込）など、幅広い価格帯で揃います。
ミニウォレットやフラグメントケースなど、現代のライフスタイルに合わせたアイテムも充実しています。
日常使いしやすい機能性
収納力のあるバッグやコンパクトに持ち運べる小物など、実用性も魅力。
レザーならではの耐久性と高級感に加え、軽やかなデザインで普段使いしやすいのがポイントです。コーディネートの主役としても活躍するアイテムが揃っています。
個性を楽しむレザーアイテム
イル ビゾンテの日本限定コレクションは、伝統とトレンドが融合した特別なシリーズ♡ポップでありながら上品なデザインは、日常に新しい表情を与えてくれます。
人と差をつけたい方や、長く愛用できるアイテムを探している方におすすめです。ぜひこの機会にチェックしてみてください♪