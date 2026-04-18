イル ビゾンテの日本限定新作♡チェッカーレザーコレクション登場

スタイリッシュで遊び心のあるレザーアイテムを探している方に♡イル ビゾンテから、日本限定コレクション「チェッカー プリント レザー」が登場しました。クラシックなレザーにポップな柄を掛け合わせた新鮮なデザインは、日常のコーディネートにアクセントをプラスしてくれます。注目の新作ラインナップをチェックしてみてください♪

印象的なチェッカーデザイン♡

(C)IL BISONTE

今回のコレクションは、ボードゲームのチェッカーから着想を得たデザインが特徴。

ヌメカラーはブラック＆ホワイトでポップな印象に、ブラックはグレー＆ホワイトをアクセントにした洗練された仕上がりです。

大胆でありながらバランスの取れた配置で、イル ビゾンテらしい上質さと遊び心を両立しています。

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全12型の豊富なラインナップ

Hand Bag

(C)IL BISONTE

Wallet

(C)IL BISONTE

Card Case

(C)IL BISONTE

Key Case

(C)IL BISONTE

バッグ1型・財布6型・スモールレザーグッズ5型の全12型を展開。

ハンドバッグは53,900円（税込）、ウォレットは31,350円～51,700円（税込）、カードケース21,450円（税込）、キーケース12,100円（税込）など、幅広い価格帯で揃います。

ミニウォレットやフラグメントケースなど、現代のライフスタイルに合わせたアイテムも充実しています。

日常使いしやすい機能性

収納力のあるバッグやコンパクトに持ち運べる小物など、実用性も魅力。

レザーならではの耐久性と高級感に加え、軽やかなデザインで普段使いしやすいのがポイントです。コーディネートの主役としても活躍するアイテムが揃っています。

個性を楽しむレザーアイテム

イル ビゾンテの日本限定コレクションは、伝統とトレンドが融合した特別なシリーズ♡ポップでありながら上品なデザインは、日常に新しい表情を与えてくれます。

人と差をつけたい方や、長く愛用できるアイテムを探している方におすすめです。ぜひこの機会にチェックしてみてください♪